O Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) divulgou, nesta quarta-feira, 8, o balanço das ações desenvolvidas durante a Operação Independência – Prevenção da Covid-19. Foram empregados mais de 50 policiais militares por dia durante todo o período, entre efetivo ordinário e extraordinário.

Diversos municípios sergipanos tiveram reforço no policiamento rodoviário estadual tais como: Pirambu, Estância, Lagarto, Indiaroba, Simão Dias, Siriri, Feira Nova, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Gloria, dentre outros.

A operação aconteceu com o intuito de combater o tráfico de drogas e armas, crimes de trânsito e foi intensificada a fiscalização à embriaguez ao volante com realização aos testes de etilômetro. Foram adotadas também fiscalizações fazendo cumprir as medidas de saúde e segurança contra a Covid-19, conforme Resolução nº 27 – Comitê Técnico Científico e de Atividades Especiais (CTCAE).

Na ocasião, foram realizados mais de 600 testes de etilômetro, abordados 1.384 veículos entre automóveis, motocicletas, taxis e ônibus e 1.799 pessoas no intuito de combater atos ilícitos como tráfico de drogas e uso de armas de fogo.

No período, foram registrados três acidentes, sendo dois deles com vítimas fatais. Também foi realizada a prisão de uma mulher por estar conduzindo uma motocicleta com numeração de chassi raspada. Três animais foram apreendidos por estarem soltos nas rodovias, oferecendo risco de causar acidentes. No tocante à lei seca, oito pessoas foram autuadas e tiveram a CNH apreendida.

Fonte: ASCOM PM/SE