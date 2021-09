A terra voltou a tremer no município de Canhoba, região norte de Sergipe.

Um tremor, de magnitude 2.1 mR, foi registrado por volta das 19h dessa quarta-feira, 1º, pelas estações sismográficas operadas pelo Laboratório Sismológico da UFRN na região do município de Canhoba.

O último evento registrado no município ocorreu no início do mês de agosto (dia 03). O evento, que foi sentido por um morador da região, teve sua magnitude preliminar calculada em 1.8 mR.

Já no estado, o último evento registrado ocorreu na última segunda-feira, 30, no município de São Miguel do Aleixo, de magnitude preliminar também calculada em 1.8 mR.

No ano passado, quase 200 tremores de terra foram registrados na região do município de Canhoba, onde em apenas um dia, 38 eventos foram contabilizados pela equipe do LabSis.

O Laboratório Sismológico da UFRN permanece monitorando e divulgando toda a atividade sísmica da região Nordeste e do estado de Sergipe em tempo real.

*Com informações da Fan f1