Mais de 700kg de drogas com alto valor de mercado foram apreendidos durante operação do Departamento de Narcóticos (Denarc), na noite desta quinta-feira (9). O entorpecente, conhecido como “maconha skunk”, veio do exterior e estava guardado em uma casa no Robalo, na Zona de Expansão de Aracaju.

De acordo com o delegado André David, o trabalho investigativo contou com diligências em campo e com a inteligência policial. “A investigação durou praticamente um mês com trabalho de campo e inteligência dos policiais. E descobrimos o local onde a droga estava armazenada”, mencionou.

Ainda conforme o delegado, o suspeito que estava com a droga mencionou que o entorpecente veio de outro país. “Segundo o suspeito preso, a droga veio do Paraguai. O entorpecente estava todo guardado em uma residência, que não tinha um móvel sequer. Todos os cômodos estavam com a droga”, detalhou.

André David concluiu citando que a apreensão é significativa, pois o entorpecente iria abastecer o mercado de drogas em Sergipe. “É uma droga muito cara e acreditamos que foi uma operação bastante significativa para a Polícia Civil”, concluiu.