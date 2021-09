Equipes do Departamento de Narcóticos (Denarc) prenderam dois homens em flagrante após o recebimento de drogas sintéticas por meio de encomenda remetida pelos Correios. O entorpecente está avaliado em, aproximadamente, R$ 50 mil. As prisões ocorreram nas cidades de Amparo de São Francisco e Propriá. Os autos de prisão em flagrante foram feitos na sede do Denarc, em Aracaju.

A ação policial contou com o apoio da Delegacia Regional de Propriá. O suspeito que recebeu a droga nos correios foi identificado como Diego dos Santos Oliveira e foi preso em Amparo de São Francisco. O proprietário do entorpecente foi identificado como Ayrlan Oliveira Garcia, detido em Propriá.

De acordo com o delegado Hugo Leonardo, a investigação foi iniciada após a comunicação sobre a entrega da droga. “Desde a quarta-feira da semana passada, nós recebemos uma denúncia de que esse carregamento de droga iria chegar na cidade de Amparo do São Francisco. Um dos indivíduos iria receber essa droga e iria repassar para o dono do entorpecente em Propriá”, informou.

Ainda conforme o delegado, foi constatada a presença do entorpecente na embalagem e a apuração segue para chegar ao remetente. “Monitoramos e hoje ele foi buscar a droga. Abordamos ele na saída dos Correios e ele mesmo abriu a encomenda, onde tinha os comprimidos. Continuaremos as investigações para saber se há mais pessoas envolvidas e identificar o remetente, que é de fora do estado”, finalizou.