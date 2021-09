O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) concluiu a investigação do homicídio que vitimou Ginaldo da Silva Santos, 19 anos. O crime foi praticado na noite do dia 22 de maio de 2020, no conjunto Marcos Freire II, em Nossa Senhora do Socorro. O suspeito da ação criminosa já estava preso pela prática de outro crime. O cumprimento do mandado de prisão preventiva referente ao homicídio em Socorro foi divulgado nesta terça-feira (21).

De acordo com as investigações, após diligências, apurou-se que o suspeito do crime, estando em uma bicicleta e fazendo uso de arma de fogo, se aproximou da vítima sem que a mesma percebesse sua aproximação. O investigado então, fez dois disparos de arma de fogo contra as costas da vítima, que não pôde esboçar qualquer reação de defesa. A vítima chegou a fugir e ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Interrogado por policiais do DHPP, o suspeito confessou a prática do crime, alegando que a vítima já tinha tentado matá-lo por três vezes, tendo então decidido praticar a investida. No momento do crime, o indivíduo era fugitivo do sistema prisional, tendo sido capturado neste mês de setembro de 2021 por policiais civis. Ele já se encontrava custodiado em uma unidade prisional e foi dado cumprimento a esse mandado de prisão.