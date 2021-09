O Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e a Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac) deflagraram a sexta operação contra uma organização criminosa que explodiu um banco em Pacatuba, único crime desse tipo registrado em Sergipe neste ano. Um dos envolvidos, identificado como Valdo Pinheiro de Souza Silva, 47, foi interceptado na Rota do Sertão, no município de Poço Redondo, nessa segunda-feira (13).

De acordo com o diretor do Cope, delegado Dernival Eloi, o investigado estava em companhia de outro suspeito no momento da abordagem. “O investigado Valdo, conhecido como ‘Coroa’ ou ‘Bia’, se encontrava acompanhado de outro suspeito, que ainda não foi identificado, e ambos fizeram uso de arma de fogo contra as equipes. Houve revide, eles acabaram sendo atingidos, foram socorridos, mas vieram a óbito”, destacou.

Dernival Eloi relembrou que outra operação contra o grupo criminoso já havia sido feita na capital baiana durante a última sexta-feira (10). “Na última sexta, já havia sido deflagrada outra operação em Salvador (BA), com o apoio do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), onde foi cumprido outro mandado de prisão de um suspeito de prenome Adriano, que também estava envolvido no crime em Sergipe”, concluiu.