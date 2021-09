Uma mochila esquecida em uma churrascaria localizada no município de Estância, no Litoral Sul de Sergipe, poderia mudar a vida do garçom Antônio Noberto dos Santos, de 35 anos. Nela, havia R$ 240 mil, em dinheiro e três cheques prontos para serem descontados, mas a atitude dele foi buscar, por horas, o dono.