Na manhã de ontem, quarta-feira, 1º de setembro, o deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC), ocupou espaço na sessão plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), para propor que o Governo do Estado elabore uma proposta de Reforma Tributária, com a finalidade de reduzir a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) do combustível.

No discurso, o parlamentar citou o estado de Rondônia que já oficializou a redução da alíquota do ICMS na região. “Estou aqui para suplicar que o Governo do Estado acabe com a ladainha de dizer que a culpa é do Governo Federal, pois a alíquota do ICMS é a mesma que se cobrava antes. Portanto, culpado são os dois governos: Federal e Estadual. Com isso, proponho que o governador pense na possibilidade de mandar à Alese uma proposta de reforma tributária, pois ele consegue tudo nesta Casa e normalmente será votada e aprovada”, ressaltou.

