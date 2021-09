O fato ocorreu na manhã desta sexta-feira, 3 de setembro de 2021, no município de Frei Paulo. De acordo com informações, um homem desferiu vários golpes de arma branca contra a própria companheira.

Achando que a mulher tinha falecido, o homem tentou se matar com a mesma faca utilizada no crime. Os dois foram conduzidos com vida para o hospital regional de Itabaiana.

Ainda não se sabe sobre o estado de saúde de ambos.

ATUALIZAÇÃO: O casal foi transferido pra o hospital João Alves em Aracaju