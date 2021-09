Policiais civis da 8ª Delegacia Metropolitana (8ª DM) deram cumprimento ao mandado de prisão de Douglas Antunes, investigado pelo homicídio que vitimou Clécio Ferreira de Oliveira, na cidade de Águas Belas (PE). O crime foi praticado em março deste ano. Após a investida, o suspeito fugiu de Pernambuco e foi preso nesse domingo (12), no bairro Santos Dumont, em Aracaju.

De acordo com as investigações locais, a vítima estaria se desentendendo com o namorado da sua ex-companheira. Na manhã do dia do crime, a vítima teria ameaçado o autor do crime e, à noite, eles se encontraram. O investigado, que estava em uma bicicleta, após uma discussão, sacou um revólver e atirou contra a vítima, que estava em sua motocicleta, diversas vezes.

Segundo o delegado Sérgio Ricardo, para o cumprimento da decisão judicial foi fundamental a participação do agente Israel Sarmento, da Coordenadoria de Polícia Civil da Capital (Copcal). “A prisão foi possível graças à intervenção do agente Israel Sarmento, que tem 38 anos de serviço, e está lotado na Copcal. Foi fundamental para descobrir a localização do investigado e efetuar a prisão”, ressaltou.

O investigado já encontra-se à disposição da Justiça para ser encaminhado ao estado de Pernambuco, onde ocorreu o crime e acontecem as investigações.