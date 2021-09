A Polícia Militar do Estado de Sergipe informa com profundo pesar o falecimento do coronel da Reserva Remunerada, André Lucas, 85 anos, ocorrido nesta quinta-feira, 23, em Aracaju.

O velório será realizado a partir das 21h30 no Cemitério Colina da Saudade, onde também ocorrerá o sepultamento, às 11h desta sexta-feira, 24.

Durante sua carreira, o militar desempenhou diversas funções na Polícia Militar. Ele entrou na Corporação como soldado e alcançou todas as patentes dentro da PMSE, chegando ao posto máximo de coronel. Também ocupou o cargo de delegado em diversos municípios sergipanos, como Itabaiana, Capela, Lagarto, Estância e Propriá – sendo sempre elogiado pelo seu desempenho no exercício profissional.

O coronel também chegou a ocupar cargos de direção dentro do Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (Detran/SE) e na Superintendência da Polícia.

André Lucas deixa quatro filhos, o juiz e cantor Sérgio Lucas, Roberta Menezes, Maria Lucas e André Lucas Filho; e 11 netos.

Nesse momento de dor e tristeza a PMSE presta solidariedade, bem como, pede a Deus que dê conforto à família e amigos para que possam enfrentar com serenidade essa imensurável perda.

PM Sergipe/Ne