O secretário João Eloy de Menezes recebeu, na manhã desta terça-feira (21), o promotor de justiça Deijaniro Jonas, que veio solicitar a abertura de inquérito policial para a apuração de crimes de ameaça, perturbação, agressão e perseguição praticados por membros de uma torcida organizada contra atletas e dirigentes do Confiança, assim como os cometidos contra demais colaboradores do futebol sergipano. Na reunião, que ocorreu na SSP, foi entregue o ofício requisitando a investigação nos termos dos incisos 7 e 8, do artigo 129, da Constituição Federal.

O promotor Deijaniro Jonas ressaltou que o encontro teve como objetivo tratar de temas relacionados à segurança pública, como as ocorrências recentes de crimes praticados contra integrantes do Confiança. “Dentre os temas discutidos, um deles diz respeito à necessidade de se apurar a conduta de membros de torcidas organizadas, que vem trazendo transtornos no sentido de agressões, intimidações e perseguições, o que é algo inconcebível”, evidenciou.

O promotor detalhou que a solicitação de investigação é decorrente de diversas situações registradas tanto presencialmente, quanto pela internet. “Por conta de alguns fatos já constatados, como os ocorridos no Aeroporto de Aracaju, nas imediações do Estádio Sabino Ribeiro, em ambientes públicos com a presença de jogadores em seus momentos de lazer e observados em redes sociais com ameaças direcionadas a dirigentes, resolvemos trazer esses fatos e requisitar a instauração de inquérito policial para apurar esses fatos e identificar possíveis responsáveis”, acrescentou.

O secretário João Eloy salientou que já há investigações em andamento e que haverá novo inquérito policial para apurar as condutas contra integrantes do Confiança. “Nós estamos, através das polícias Civil e Militar, combatendo esses excessos dessas torcidas organizadas. Já foram instaurados vários inquéritos no sentido de apurar a atuação dessas torcidas e nossa orientação é que apure e chegue aos autores e encaminhe [o resultado das investigações] ao Ministério Público. Já há outras investigações e iremos juntar e fazer uma investigação ainda maior”, determinou.

Indiciamento

A Polícia Civil já vinha investigando diversos casos de agressões contra atletas do Confiança, como é o caso do ocorrido no Aeroporto de Aracaju, no final do ano passado. Nas investigações, foram analisadas imagens de câmeras de equipe de reportagem e também do aeroporto. Como resultado da apuração, foi identificado e indiciado um torcedor que agrediu verbalmente e fisicamente jogadores e integrantes da comissão do time. No dia da agressão, um jogador foi ferido no rosto.