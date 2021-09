Equipes da Delegacia Regional de Estância apreenderam dois adolescentes, em situação de flagrante, pelo ato infracional semelhante a homicídio, que vitimou Aristóteles dos Santos. O corpo dele foi encontrado com ferimentos causados por arma de fogo e por golpes de faca, no bairro Bonfim. O ato infracional foi praticado nessa terça-feira (28) e as apreensões ocorreram ainda no mesmo dia, na cidade de Estância.

De acordo com a delegada regional Viviane Jardim, os primeiros levantamentos indicam que a vítima teria participado de um furto, mas os investigadores ainda estão checando essa denúncia. Um dos adolescentes alegou como motivação o não repasse do lucro obtido com a subtração de um objeto.

“Os dois adolescentes foram apreendidos em situação de flagrância. As declarações deles são divergentes no tocante à motivação, mas ficou claro que eles tinham divergências pessoais contra a vítima. Um dos adolescentes alega ter agido em legítima defesa e o outro alega que as desavenças foram desencadeadas após a subtração de um objeto cujo lucro não foi repartido”, detalhou.

A Polícia Civil continua apurando as circunstâncias dos crimes que vitimaram Vinícius Gonçalves dos Santos e outro homem conhecido apenas como Vitor. “Na madrugada de terça-feira também foram encontrados outros dois corpos com ferimentos de arma de fogo no bairro Alecrim. Até o momento não há indícios de que os homicídios tenham relação entre si”, pontuou a delegada.