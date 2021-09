Um abatedouro clandestino foi localizado em ação conjunta entre a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Rurais (Dercra) e a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro). O local foi encontrado no final da tarde dessa quarta-feira (8), no município de Nossa Senhora das Dores. As equipes encontraram três rezes abatidas em um abatedouro sem condições sanitárias de funcionamento. A ação resultou na prisão de Marco Antônio Pereira dos Santos, conhecido como “Tica”, por crime contra a relação de consumo.

De acordo com o delegado Fernando Melo, após o recebimento de informações, as equipes foram ao local. “Recebemos a denúncia de que estava acontecendo um abate clandestino na cidade de Nossa Senhora das Dores e possivelmente o gado seria roubado ou furtado. Duas equipes foram para o local, junto ao fiscal da Emdagro, e foi comprovado que três rezes estavam abatidas sem nenhuma condição sanitária. O local estava bem sujo”, detalhou.

Diante da situação, conforme destacou o delegado, foi feita a detenção de um homem. “Foi efetuada a prisão do responsável por distribuir essa carne para diversas feiras livres do interior do estado. O material – cerca de 720 kg – foi apreendido e doado para o zoológico do Parque da Cidade, em Aracaju. Estamos investigando a participação de outras pessoas, bem como a origem dos animais, que ainda não foi comprovada ainda se é ilícita, mas estamos investigando”, acrescentou Fernando Melo.

O delegado ressaltou que os abatedouros clandestinos têm relação direta com crimes de roubo e furto de gado. “A rez geralmente é abatida nesses abatedouros clandestinos e distribuída no interior do estado. Estamos fiscalizando e vamos continuar investigando de forma bastante incisiva essa prática de crime. A fiscalização é feita em parceria com a Emdagro, que é responsável pela qualidade sanitária do animal. Nós não sabemos se é um animal doente, o que coloca em risco a população”, complementou.

A carne irregular era distribuída em feiras-livres das cidades de General Maynard, Maruim e Japaratuba. A Polícia Civil pede que informações e denúncias sobre crimes contra a relação de consumo, como o registrado nessa quarta-feira, assim como casos de roubo ou furto de gado, sejam repassadas pelo Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.