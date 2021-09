Policiais do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) apreenderam, aproximadamente, 4kg de crack, possivelmente originários da Colômbia. A apreensão foi feita no final da noite dessa terça-feira (29), no bairro Santa Maria, em Aracaju. Um homem, identificado como Ivan de Jesus dos Santos, foi preso em flagrante na ação policial.

De acordo com as informações policiais, a equipe realizava rondas pela localidade quando os militares ouviram disparos de arma de fogo. Os policiais seguiram em direção à rua onde ocorreu o fato e lá os populares indicaram uma casa.

O suspeito confirmou aos policiais que possuía uma arma de fogo, mas os militares viram o momento em que ele arremessou um objeto pela janela. Diante disso, a equipe verificou do que se tratava e constatou que eram drogas.

Os populares também indicaram aos policiais que o suspeito escondia drogas em um terreno. Diante da informação, junto à equipe da Companhia Independente de Policiamento com Cães (Cipcães), foi constatada a presença de mais entorpecentes.

Diante dos fatos, o material foi apreendido e o suspeito foi conduzido à Central de Flagrantes. Na ação policial, além das drogas, foram apreendidos uma pistola 9mm com oito munições intactas, três carregadores de pistola, R$ 143,00 e o documento da arma de fogo.

Fonte e foto SSP