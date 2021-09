Na terça-feira, 21, equipes do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) realizaram a apreensão de um adolescente por ato infracional semelhante a furto a estabelecimento comercial, no Bairro 13 de Julho, Zona Sul da capital.

O adolescente foi flagrado no interior do estabelecimento comercial após acionamento do Ciosp/190. Com ele, foi encontrada uma mochila contendo diversas ferramentas utilizadas para praticar arrombamentos.

O caso foi apresentado na Delegacia Plantonista.

Fonte: ASCOM PM/SE