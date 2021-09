Policiais militares da Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar (1º BPM) apreenderam, na madrugada desta terça-feira (14), mais de uma tonelada de drogas durante patrulhamento preventivo no bairro Aruana, zona de expansão de Aracaju.

Segundo relato policial, a guarnição efetuava rondas nas proximidades do residencial Costa Nova, quando foi informada sobre uma movimentação estranha em uma casa. Após diligências na localidade, a equipe visualizou um veículo Honda Civic de cor preta, estacionado em frente a uma residência, estando um homem dentro do carro e outro do lado de fora. Ao perceberem a presença dos policiais, um dos homens, que estava saindo da casa, deixou cair dois tabletes de maconha, entrou no veículo e os dois empreenderam fuga.

Durante buscas no interior da residência, foram encontradas mais de uma tonelada de maconha distribuídos pela sala e pelos quartos. O material apreendido foi encaminhado à Delegacia para adoção das devidas providências.

Fonte: Ascom PM/SE