Policiais militares do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) efetuaram, na manhã desta quinta-feira (16), a prisão de Marlon Brando de Oliveira Beltrão, 20 anos, acusado de roubar um aparelho celular utilizando um simulacro de arma de fogo. O fato aconteceu no bairro Jardim Centenário, zona norte de Aracaju.

Segundo relato policial, por volta das 05h, os militares do BPRp realizavam rondas pela localidade quando, durante deslocamento pelo referido bairro, avistaram um indivíduo em uma bicicleta. O suspeito, ao notar a presença policial, demonstrou nervosismo, momento em que foi feita uma aproximação policial e, em seguida, a abordagem.

Durante o procedimento, os militares notaram que o suspeito fazia uso de uma tornozeleira eletrônica e estava em poder de um simulacro de arma de fogo. Diante disso, os policiais fizeram consultas junto ao Centro Integrado em Operações de Segurança Pública (Ciosp), constatando que o aparelho celular que estava com o indivíduo tinha sido tomado de assalto minutos antes de uma vítima que estava indo trabalhar.

O caso foi encaminhado e apresentado na Central de Flagrantes, onde todas as medidas legais foram adotadas.