Na noite dessa terça-feira, 31, policiais militares do 3º Batalhão (3º BPM) realizaram a prisão de um homem embriagado por dano em quarto de motel localizado às margens da BR-235, no Agreste Sergipano. Durante o atendimento da ocorrência, o suspeito desacatou as equipes policiais, praticou injúria racial e importunação sexual, ao assediar uma militar.

Os integrantes da Força Tática do 3ºBPM foram acionados por funcionários do motel, por volta das 20h40. De acordo com os solicitantes, o cliente estava destruindo o quarto alugado e pretendia sair sem pagar.

Os policiais relataram que encontraram o homem visivelmente embriagado e, no momento da abordagem, ele pronunciou xingamentos e fez ameaças, afirmando que possuía amigos no alto escalão do Poder Judiciário.

Diante das infrações, o suspeito foi conduzido à Delegacia Plantonista de Itabaiana, onde ele chamou uma policial mulher de “gostosa” e ainda disse que queria que ela sentasse em seu colo. A caminho da delegacia, o infrator ainda se referiu a um militar com o termo “soldado preto”.

Com informações da ASCOM PM/SE