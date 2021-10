Policiais Civis da Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) apreenderam um adolescente suspeito da prática de ato infracional semelhante ao crime de roubo qualificado. O ato infracional foi praticado contra um aluno que caminhava em via pública para a sua escola, fato ocorrido no bairro Santo Antônio, zona norte da capital. A apreensão ocorreu na manhã desta quinta-feira (30), no bairro Santo Antônio, em Aracaju.

De acordo com o delegado Valter Simas, a vítima caminhava sozinha em direção ao seu colégio para assistir aula, quando foi abordada pelo autor, o qual simulava estar armado. A vítima tentou fugir da ação, mas foi alcançada e agredida fisicamente, antes de ter seu aparelho celular subtraído.

O adolescente foi identificado e apreendido pela equipe de investigações da Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente, tendo inclusive informado que já havia sido apreendido anteriormente por porte ilegal de arma de fogo.

“O retorno das aulas presenciais que estavam suspensas há algum tempo em virtude da pandemia é uma realidade em nosso estado, e a DEPCA está atenta ao fato e trabalhando para contribuir com segurança dos alunos que diariamente voltaram a caminhar para as suas respectivas escolas no município de Aracaju”, pontuou.