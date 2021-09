Equipe da Delegacia de Nossa Senhora das Dores deu cumprimento ao mandado de prisão temporária de Gabriel Santos, suspeito de envolvimento no homicídio que vitimou Bruno Oliveira Santana. O crime foi praticado em 22 de agosto deste ano. A prisão ocorreu na tarde dessa quinta-feira (16), em Nossa Senhora das Dores.

De acordo com a delegada Maria Zulnaria, as investigações continuam. “No mesmo crime, existem fortes indícios do envolvimento do foragido Jailton da Silva Santos, conhecido como ‘Chula’. Contra ele, há dois mandados de prisão, sendo um da Comarca de Nossa Senhora das Dores e outro da Comarca de Maruim”, complementou.

A Polícia Civil pede que informações que possam levar à localização do segundo envolvido no crime sejam repassadas por meio da ferramenta Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte: Polícia Civil do estado de Sergipe.