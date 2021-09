Após troca de informações entre policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Delegacia Regional de Lagarto, foi possível localizar e prender Thaís Fernanda Franklin de Oliveira. Contra ela, havia mandado de prisão preventiva em aberto. A prisão ocorreu na manhã dessa quinta-feira (2).

De acordo com as investigações, Thaís era a última denunciada com mandado de prisão preventiva em aberto pela participação no homicídio que ocorreu na residência da vítima Miguel Jorge Pereira da Silva.

Segundo o procedimento investigativo, ele foi morto com mais de 20 golpes de faca, no mês de novembro de 2019, no bairro Coroa do Meio. A prisão já foi devidamente comunicada ao Poder Judiciário.