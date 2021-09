Policiais civis da Delegacia Regional de Estância deram cumprimento ao mandado de prisão definitiva de Ronaldo dos Santos, conhecido como “Pitbull”. Ele foi condenado pela Justiça em decorrência da prática de roubo qualificado.

De acordo com as informações policiais, a prisão ocorreu nesta quinta-feira (15), nas proximidades de um posto de combustíveis, localizado na rodovia BR-101. Ele foi preso em cumprimento à decisão judicial expedida em 2018.

A Polícia Civil destaca também que a população pode contribuir com a localização de foragidos da Justiça. Informações e denúncias podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181.