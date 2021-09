Nos dias 16 e 17, a Polícia Civil de Poço Verde deflagrou nas cidades baianas de Ribeira do Amparo e de Coronel João Sá uma operação policial com o intuito de combater crime de roubos ocorridos no município sergipano. No primeiro dia da ação, ocorrida no povoado Barroca, Zona Rural de Ribeira do Amparo, os agentes recuperaram um celular e uma motocicleta roubados.

Os objetos estavam em posse do casal Manoel de Jesus Bonfim e Vanuza de Jesus Alves. Os dois foram conduzidos à delegacia de Ribeira do Amparo, onde foram autuados em flagrante pelo crime de receptação.

Já nesta sexta-feira, 17, em ação desencadeada na sede da Coronel João Sá (BA), os agentes localizaram um segundo celular roubado, objeto encontrado em poder de Josefa Maria dos Santos, que também foi autuada em flagrante delito por receptação.

O delegado Weliton Júnior, titular da Delegacia de Poço Verde, informa que no desdobramento dessa ação, os agentes apreenderam um adolescente e prenderam um adulto, identificado como Marcelo Dias Gomes, por desobediência à ordem legal e direção perigosa. Os dois empreenderam fuga na condução de uma motocicleta pelas ruas da cidade após notarem a presença policial na residência de Marcelo.

A operação resultou em quatro autuações em flagrante e dois celulares e uma motocicleta roubados recuperados. O delegado Weliton Júnior esclarece que as investigações tiveram o auxílio do Disque-Denúncia 181 da Polícia Civil de Sergipe. Os trabalhos prosseguem no intuito de identificar outros envolvidos nos fatos investigados.