A Polícia Civil divulgou imagens do suspeito da prática de feminicídio que vitimou Manuela Rezende Roque. crime ocorrido em 08 de setembro deste ano, dentro de um motel no povoado Pau Ferro, em Maruim. Trata-se de Ryan Felipe Seixas dos Anjos, 19 anos, ex-companheiro da vítima. A Justiça decretou a prisão preventiva dele nessa terça-feira (21). O suspeito já havia se apresentado à delegacia, mas não pôde ser preso por não estar mais em situação de flagrante.

O delegado Ataíde Alves explicou que Ryan se apresentou cerca de 26 horas após o crime e, como não havia nenhuma das situações previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal (flagrante delito), foi interrogado – tendo permanecido em silêncio – e liberado. A apresentação, no entanto, não impediu que a autoridade policial representasse pela prisão do investigado, o que foi feito. Na data de ontem, o mandado de prisão foi expedido.

O delegado, ao tempo em que lamenta os episódios de violência contra a mulher ocorridos no município, também esclarece que todos os casos de feminicídio em Maruim no ano de 2021, tentados ou consumados, foram solucionados.

A Polícia Civil pede que informações e denúncias sobre a localização de Ryan Felipe Seixas dos Anjos sejam repassadas ao Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Casos

No início de setembro, Geilson da Rocha, que assassinou, com um disparo de arma de fogo, a companheira Letícia Vieira no interior de uma pousada na cidade, morreu em confronto com policiais civis que tentavam cumprir o mandado de prisão expedido contra ele. Recentemente, uma tentativa de feminicídio, com golpes de faca, aconteceu no povoado Pau Ferro, e o suspeito, que foi autuado em flagrante, foi indiciado ao final do inquérito, estando preso.