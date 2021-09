Na tarde desta segunda-feira (27), a Polícia Civil realizou o interrogatório do condutor de veículo envolvido no acidente de trânsito que vitimou o professor e chefe de cozinha Luciano Santos Moreira, no último final de semana. O acidente ocorreu no bairro Coroa do Meio, na capital sergipana.

De acordo com a delegada da Delegacia Especial de Delitos de Trânsito (DEDT), Daniela Lima, o condutor identificado como Marcos Aurélio Santos Pereira compareceu na tarde de hoje à Delegacia Especial de Delitos de Trânsito onde estava agendado o seu interrogatório. No entanto, o homem exerceu o seu direito constitucional de permanecer em silêncio e não apresentou qualquer versão acerca do acidente investigado.

A DEDT segue trabalhando na investigação buscando o esclarecimento de todas as circunstâncias do acidente. Quem tiver informações sobre esse caso pode ligar para o número do Disque-Denúncia, 181, ou acessar o aplicativo Disque-Denúncia SE. O sigilo é garantido.