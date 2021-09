Policiais do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) da Polícia Civil da Bahia, após troca de informações com o Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) da Polícia Civil de Sergipe, prenderam, na região metropolitana de Salvador, Adriano Santos Souza, 37 anos, investigado por ser integrante de um grupo responsável por ataques a agências bancárias e uma lotérica. A prisão ocorreu na quarta-feira (8) e foi divulgada nesta sexta-feira (10).

Segundo relato policial, o acusado já possuía passagem pelo mesmo crime. Além disso, também era explosivista do grupo e tinha mandados de prisão em aberto pela Justiça da Bahia e de Sergipe, relativos a roubos de bancos. O criminoso, inclusive, é um dos remanescentes da ação que explodiu a agência do Banco do Brasil em Pacatuba/SE.

Horas após o assalto a uma agência bancária no dia 03 de março deste ano, foram presos em flagrante Rafael da Silva Santos, 26 anos; Ariana Pinheiro Santos, 19 anos; e Jacqueline Maria de Jesus, 23 anos. Já em 23 de abril, foram capturados Antônio Jesus dos Santos, 51 anos, conhecido como “Coroa”; e Alex Dorneles de Faria, de 45 anos.

No momento da abordagem, Antônio reagiu atirando contra as equipes e acabou sendo alvejado em confronto. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Em 26 de abril, foram cumpridos os mandados de prisão contra José Aldair Pinheiro dos Santos, 21 anos, conhecido como “Gago”, e Fabiano Monteiro dos Santos, 23, conhecido como “Nino”.