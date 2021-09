Na manhã desta quarta-feira (15), policiais da 9ª Delegacia Metropolitana (9ª DM) cumpriram os mandados de prisão contra dois suspeitos identificados como Lucas Ferreira Firmino e Felipe Marciel Dourado dos Santos, na Barra dos Coqueiros. Eles são apontados como responsáveis por diversos roubos na região do bairro Santa Maria, na capital sergipana.

De acordo com o delegado 5ª DM, Jeferson Pires, Lucas e Felipe foram identificados após a ocorrência de um roubo no bairro. Segundo as investigações do caso, a dupla vinha praticando com frequência vários roubos no Santa Maria, sempre utilizando uma arma de fogo e muita violência. Foram expedidos mandados de prisão para ambos, tendo eles fugido para o município da Barra dos Coqueiros.

Na manhã de hoje, uma equipe policial foi até a Barra e conseguiu localizar a dupla de suspeitos, que foi detida. No momento da abordagem, Lucas portava um revólver de calibre .38 com munições, sendo assim preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. O revólver e outros itens foram apreendidos, os dois se encontram à disposição da Justiça.

Investigações prosseguirão para determinar se eles praticaram outros roubos nas proximidades do bairro.