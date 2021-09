Policiais civis lotados na Delegacia Regional de Propriá prenderam, em flagrante, uma mulher suspeita da prática de tráfico de drogas. Ela foi encontrada após o recebimento de informações anônimas repassadas ao Disque-Denúncia (181). A prisão ocorreu no município propriaense durante a tarde dessa segunda-feira (13).

De acordo com os delegados Fábio Alan Pimentel e Ruidiney Nunes, as denúncias anônimas indicavam a participação da investigada, de prenome Cláudia, no tráfico de drogas. Diante disso, foram iniciadas as investigações.

No procedimento investigativo, os policiais perceberam uma intensa movimentação de usuários na casa da suspeita, que residia nas proximidades do Hospital Regional de Propriá.

Durante buscas em sua residência, foram encontradas cerca de 31 buchas de maconha prontas para a venda e material para embalar a droga.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e a suspeita foi conduzida à Delegacia Regional de Propriá, juntamente com o material apreendido, onde as medidas cabíveis foram tomadas.