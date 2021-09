Policiais Civis da Delegacia de Simão Dias e da 1ª Divisão da Delegacia Regional de Lagarto deram cumprimento ao mandado de prisão de Nilson Francisco da Silva, conhecido como “Queimadinho”, 46 anos. Ele é suspeito de furto qualificado praticado em Simão Dias. A prisão ocorreu no final da tarde dessa quarta-feira (1º), em Lagarto.

Segundo os delegados Clever Farias e Allison Lial, a decisão judicial foi expedida decorrente da prática do crime, no qual o investigado, junto com um comparsa, levou diversos pertences de uma propriedade, causando prejuízo de R$ 25 mil à vítima.

Ainda conforme o apurado, o investigado se especializou em furtos de animais de médio porte – carneiro, bode e outros – e furto de fiação de cobre, sendo também investigado pelas Delegacias de Poço Verde, por roubo, e de Tobias Barreto, por furto e receptação.

O investigado também responde a cinco inquéritos policiais na Delegacia de Simão Dias por furto qualificado, receptação e violência doméstica. O suspeito foi preso e já encontra-se à disposição da Justiça para adoção das demais medidas cabíveis ao caso.