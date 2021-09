Policiais civis da Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci) e da Delegacia de Capela deram cumprimento ao mandado de prisão de Andrez dos Santos, conhecido como “Dedé”. A ação policial ocorreu na tarde dessa segunda-feira (13), em Capela.

De acordo com as investigações, no dia 12 de agosto, o suspeito teria invadido um supermercado no Centro do município e, com arma de fogo, roubou o estabelecimento comercial, ameaçando duas funcionárias do local.

Ainda conforme o apurado pela Polícia Civil, o investigado é egresso do sistema prisional, onde já cumpriu pena por crimes contra o patrimônio, homicídio e tráfico de drogas. Ele foi preso e já encontra-se à disposição da Justiça.