Após o comparecimento da vítima e o registro da ocorrência, policiais civis da 2ª Delegacia Metropolitana (2ª DM) recuperaram uma motocicleta roubada. O veículo foi encontrado no bairro Bugio, 40 minutos após o crime que ocorreu no início da noite da quarta-feira (1º).

De acordo com as informações policiais, a vítima foi roubada no centro de Aracaju, quando parou no semáforo. Dois suspeitos armados a abordaram e levaram o veículo.

Os autores do roubo conseguiram fugir, porém a motocicleta foi localizada e entregue à vítima. As investigações prosseguem para identificar os autores do roubo.