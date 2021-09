Policiais civis do Departamento de Narcóticos (Denarc) realizaram uma ação na manhã desta quarta-feira, 1º, no município de Nossa Senhora do Socorro, para cumprir um mandado de prisão em desfavor de Israel dos Santos Oliveira. Na ação, o suspeito reagiu a ação disparando contra a equipe policial, sendo ferido e encaminhado ao hospital Zé Franco.

Com Israel foi apreendido um revólver calibre 38 com timbre da Guarda Municipal de Aracaju, vários tabletes de drogas, celulares e uma balança de precisão. “A arma tinha restrição de roubo e, provavelmente, foi roubada de algum guarda municipal”, destacou o delegado André Davi.

Israel tem um longo histórico criminal. No ano de 2017, ele foi preso junto com outros comparsas na região da Taiçoca, em Socorro. Ele era considerado o líder de uma facção que se reunia para cometer roubos na Grande Aracaju.