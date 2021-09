No fim da manhã de hoje, 15, policiais do 9º Batalhão de Polícia Militar, apreenderam um revólver calibre .32 inox, supostamente usado no roubo de um veículo que faz transporte escolar, ocorrido em Nossa Senhora do Socorro.

Durante patrulhamento de rotina, na região do Campo da Aviação, os militares foram informados por populares que um homem, ao ver a viatura policial, jogou uma sacola no chão e fugiu do local, e que ele usava calça social e camisa laranja.

Dentro da bolsa, foi encontrado uma arma de fogo e drogas.

Segundo os populares ainda, esse revólver teria sido usado no roubo de um veículo que faz transporte escolar, ocorrido em Nossa Senhora do Socorro na manhã de hoje.

A arma foi apreendida e encaminhada à Delegacia de Capela, para que fossem tomadas as medidas que o caso requer.

Fonte: 9º BPM,CPMI/PMSE.