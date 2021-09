Militares da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar prenderam dois homens por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo na rodovia SE-170, entre os municípios de Lagarto e Riachão do Dantas. O caso ocorreu nessa terça-feira (31).

Segundo relato policial, a equipe do Tático 72 realizava o patrulhamento na região central de Lagarto, quando visualizou dois indivíduos transitando com uma motocicleta tipo mototaxi em atitude suspeita. Os militares fizeram o acompanhamento e em seguida a abordagem, quando eles foram em direção à cidade de Riachão do Dantas.

Durante a revista foi encontrado na cintura do garupa uma arma de fogo calibre .38 com cinco munições intactas e duas deflagradas, além de mais de R$ 300 em espécie. Segundo ele, possuia a arma para defesa própria e por causa da prática do tráfico de drogas, e que os entorpecentes estariam guardados em sua residência. Com autorização de seu pai, a guarnição revistou a residência e encontrou uma munição deflagrada, aproximadamente 100g de maconha, um pino de cocaína, quatro relógios de pulso, R$302,00, uma motocicleta, três celulares e uma balança de precisão.

Os suspeitos foram presos e levados, juntamente com todo material apreendido, para a Delegacia Plantonista de Lagarto.

Fonte: Ascom PM