Na noite de segunda-feira, 30, militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha efetuaram a prisão de um homem no Bairro Santo Antônio, por furto.

Os policiais do BPRp realizavam rondas pelo bairro, quando foram solicitados por um popular que informou ter tido a casa furtada por um indivíduo, que subtraiu sete panelas, cadeados e um carrinho de mão.

Com as informações, os radiopatrulheiros começaram a patrulhar na localidade e avistaram um indivíduo com as características recebidas e carregando os materiais que haviam sido subtraídos. Foi feita uma aproximação policial, e o suspeito recebeu voz de prisão.

Ele foi conduzido com todo o material apreendido para a Central de Flagrantes, onde a vítima fez o reconhecimento e, após todas as medidas legais serem adotadas, recuperou todos os seus bens.

Fonte: ASCOM PM/SE