No início da tarde de ontem, 28, militares da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (6ª CIPM) prenderam um homem por roubo na região central de Aracaju.

Uma equipe fazia rondas nas imediações da Avenida Carlos Firpo, quando foi solicitada por populares, informando sobre um roubo em um ônibus, cometido por um homem armado com uma faca, e que estaria fugindo.

Com a chegada dos policiais ao local, populares começaram a apontar em direção a um suspeito, próximo ao Restaurante Padre Pedro, que corria com uma faca na mão.

Na abordagem, foi encontrado em sua posse uma quantia em dinheiro e dois aparelhos telefônicos. Uma vítima se apresentou como proprietária de um aparelho.

Também foi encontrado o cobrador do ônibus, que faz linha Aracaju/Itabaiana, que reconheceu o preso como autor do roubo que aconteceu no ônibus.

O homem foi conduzido à Delegacia Plantonista, juntamente com o material apreendido e as partes envolvidas, para que fossem tomadas providências.

Fonte: Ascom PM