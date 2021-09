Policiais Rodoviários Federais (PRF/SE) apreenderam em uma carreta de pneus contrabandeados do Paraguai, que transitava com excesso de peso. A ação ocorreu no km 200 da BR-101, em Cristinápolis na tarde da segunda-feira, 28. O material está avaliado em mais de R$ 60 mil.

Segundo a PRF, uma equipe fazia o trabalho de ronda quando abordou o condutor de uma carreta com placa da Bahia. “Durante fiscalização, os policiais encontraram entre a carga de farinha de trigo mais de 40 pneus de origem paraguaia, todos sem nota fiscal. O motorista alegou que carregou o veículo com o material contrabandeado na cidade de Cascavel/PR e que tinha como destino a cidade de Fortaleza/CE”, resume a PRF.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Judiciária.