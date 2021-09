O estado de Sergipe continua registrando queda consolidada de óbitos por Covid-19, além de ter ficado na terceira menor proporção de novos casos no país.

Os dados são do boletim ‘Covid-19: Sergipe e Território Nacional’, divulgado pelo Observatório de Sergipe, com informações atualizadas até 19 de setembro.

Neste balanço de 19 de setembro, as médias móveis de casos (29), óbitos (0,3) e internações (57) seguem num baixo patamar. Na última semana epidemiológica (semana 37), Sergipe apresentou, ainda, a proporção de 8,4 casos para cada 100 mil habitantes – a terceira menor proporção de novos casos no país.

Vacinação

Quanto à vacinação em Sergipe, até 19 de setembro, aproximadamente 1,5 milhões de pessoas tinham tomado a primeira dose de vacinas contra a Covid-19, o que corresponde a cerca de 64% da população. Já a segunda dose ou dose única, foi aplicada em um pouco mais de 765 mil pessoas, o que equivale a 33% da população para o mesmo período.

No tocante à vacinação nos municípios, destaca-se o município de Moita Bonita com maior proporção da população vacinada com a 1ª dose (76,4%), seguido por Muribeca (72,8%), Macambira (72,7%), Laranjeiras (72,6%) e Itabaiana (71,6%). Já considerando a imunização completa, destacam-se Amparo de São Francisco (49,2%), Cumbe (46,8%), Moita Bonita (44,75%), Macambira (44,6%) e Santa Rosa de Lima (43,2%).

Publicação completa: Boletim “Covid-19: Sergipe e Território Nacional”.