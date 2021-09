Na manhã desta quinta, 09, a movimentação foi intensa na Central de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos da SES. Caminhões refrigerados levaram 135.490 doses de vacinas contra a Covid-19 para as Regionais de Saúde de Sergipe. Foram 21.910 vacinas para primeira dose (D1) e 113.580 imunizantes destinados à segunda dose (D2).

De acordo com a enfermeira do Programa Estadual de Imunização, Ana Beatriz Lira, os municípios que compõem as Regiões de Saúde de Aracaju e Nossa Senhora do Socorro retiram as vacinas na Central de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos, enquanto que para os demais o imunizante é dispensado nas sedes das Regiões de Saúde a qual pertencem.

“Nosso objetivo, que se alinha ao Plano Nacional de Operacionalização da vacinação contra Covid-19, é que todos os municípios sergipanos completem os esquemas vacinais ao mesmo tempo e amplie a vacinação das pessoas com 18 anos e mais”, concluiu Ana Lira.

A SES já enviou para os municípios 2.346.393 doses de vacinas contra a Covid-19. Foram aplicadas em primeira dose 1.436.753, em segunda dose 565.854 e em dose única 39.952. A imunização segue avançando em Sergipe. De acordo o último boletim epidemiológico da Covid-19, 63,38% da população sergipana recebeu a primeira dose e 26,13% já está completamente imunizada.

