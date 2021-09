O Sindicato dos Servidores Públicos de Estância e Arauá (Sindseme) comunicou oficialmente à Prefeitura de Estância que os servidores do Serviço de Abastecimento de Água de Estância (SAAE) agora fazem parte da sua base. A mudança de representação dos servidores ocorre em um momento de tensionamento provocado pelo prefeito de Estância, Gilson Andrade.

De acordo com relatos dos servidores, o gestor tem inquirido ao superintendente do SAAE, José Derivaldo, que pressione os servidores a se manterem filiados ao SINDISAN (Antigo representante legal dos servidores). Em agosto deste ano, a categoria decidiu por espontânea vontade a saída do SINDISAN, durante audiência virtual que contou com votação unânime.

A ação perseguidora de Gilson Andrade e do seu superintendente tem ocorrido de forma escancarada e é um grave atentado contra a organização sindical. Com o ofício protocolado junto à gestão, Sindseme passa a negociar diretamente com a prefeitura as pautas e direitos dos trabalhadores do órgão de abastecimento municipal.

“Estamos diante de uma situação muito séria de atentado ao direito de representação sindical dos trabalhadores de Estância, especialmente do SAAE. Qual o interesse de Gilson Andrade em mover montanhas para que esses servidores permaneçam em outro sindicato? Isso não existe. É mais um dos absurdos que comprovam o caráter perseguidor e antidemocrático do prefeito de Estância”, reclamou o presidente do Sindseme, Carlito Lemos.

Diante dos fatos narrados pelos servidores, o Sindseme estuda tomar medidas cabíveis judiciais e de mobilização contra a atitude do prefeito.

por Ascom Sindseme