Um veículo foi literalmente engolido por um buraco na manhã desta segunda-feira, 06. O fato ocorreu em frente ao Condomínio Verdes Mares, localizado no Bairro Inácio Barbosa.

Apesar da gravidade do ocorrido, ninguém ficou ferido.

Não há informações sobre, a quanto tempo a “cratera” está no local. Ainda de acordo com informações, a via foi interditada.