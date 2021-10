Na última quinta-feira, 21, o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo (MDB), arquivou o requerimento de abertura da CPI da covid-19 em Sergipe. O arquivamento foi feito devido à falta de assinaturas necessárias para abertura.

O requerimento para abertura da CPI da Covid-19 foi protocolado no dia 14 de outubro pelo deputado Georgeo Passos (Cidadania) e continha oito assinaturas, porém o deputado Zezinho Guimarães retirou sua assinatura.

“Com a retirada da assinatura do deputado Zezinho Guimarães, passa o requerimento de abertura da Comissão de Inquérito Parlamentar a constar com menos do indispensável 1/3 (um terço) de membros do Parlamento, sendo inconteste que tal número não preenche o requisito formal é indispensável à determinação da sua abertura”, diz a decisão.

O deputado Georgeo Passos informou que vai se reunir com os outros parlamentares que assinaram o requerimento para definir o que será feito e, possivelmente, recorrerá pelas vias judiciais.

