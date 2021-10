Na manhã desta sexta-feira (08), policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva de Lucas Francisco da Silva Lima. Ele é investigado pela prática de dois homicídios e uma tentativa de homicídio na Zona Sul de Aracaju.

De acordo com as investigações, o crime mais recente foi uma tentativa de homicídio praticada no dia 02 de outubro desse ano. No crime, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo e continua internada em estado grave.

O mandado de prisão se refere ao homicídio de Josineide Santos Souza, praticado em 03 de junho de 2019. Na data do crime, a vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo que causaram seu óbito. O crime ocorreu na Avenida Monteiro Lobato, no Bairro Atalaia.

Ainda conforme as investigações, ele também é suspeito de ter causado a morte de Maria Carine Jesus da Conceição, no dia 29 de janeiro de 2020, na Rua Desembargador Otávio Souza Leite, na Atalaia, por disparos de arma de fogo.