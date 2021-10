Na manhã desta sexta-feira (22), agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriram um mandado de prisão preventiva contra Gilvan Matheus Santos Fernandes, suspeito de efetuar disparos de arma de fogo contra Hosnique Pereira dos Santos. O fato ocorreu na noite de ontem (21), no povoado Taiçoca de Fora, em Nossa Senhora do Socorro.

Mesmo ferido em decorrência dos disparos, a vítima sobreviveu e, junto a outras testemunhas, apontou alguns autores envolvidos no crime. Além de Gilvan, duas pessoas foram identificadas como relacionadas no ato criminoso, mas suas prisões ainda não foram deferidas pelo Poder judiciário.

Informações e denúncias podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia da Polícia Civil, no telefone 181 ou pelo aplicativo Disque Denúncia. O sigilo do denunciante é garantido.