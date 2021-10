Policiais militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) interromperam uma tentativa de assalto realizado por três indivíduos fortemente armados.

O trio havia roubado no fim da tarde dessa terça-feira (05) um táxi e feito o motorista e dois passageiros reféns nas imediações do município de Muribeca.

A ação policial teve início com a denúncia de que dois homens embarcaram num táxi do transporte alternativo em Muribeca e renderam o motorista e mais dois passageiros. Os criminosos deixaram as vítimas no meio de um canavial e se deslocaram para o Povoado São José, onde abandonaram o táxi roubado e embarcaram em outro veículo modelo Fox, conduzido por um terceiro integrante do grupo, com destino a cidade de Pirambu.

As equipes da Radiopatrulha intensificaram as buscas pelos três criminosos, que foram localizados próximo a ponte da referida cidade. No momento em que perceberam a presença da viatura, eles iniciaram uma tentativa de fuga, realizando vários disparos em direção aos policiais, que reagiram à injusta agressão.

Após o confronto, os policiais militares perceberam que os criminosos haviam sido atingidos e acionaram o serviço de urgência para que os feridos fossem socorridos e encaminhados ao Hospital de urgência. Na unidade de saúde, dois deles não resistiram aos ferimentos e foram a óbito.

No veículo onde os criminosos estavam, os militares apreenderam dois revólveres calibre 38, com seis munições deflagradas e cinco intactas; uma arma caseira calibre 12, com uma munição deflagrada e três intactas; além de uma grande quantidade de produtos extraídos das vítimas durante as ações criminosas do grupo.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Com informações e foto da RP