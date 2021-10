Na noite da última segunda-feira, 18, dois homens foram assassinados no município de Areia Branca. De acordo com as informações, as vítimas são dois primos.

Por “coincidência” o duplo homicídio ocorreu durante um apagão que houve no município.

Identificados como Jeferson Santos Oliveira e Miquéias Menezes de Souza, os primos foram mortos vítimas de disparos de um calibre 380. E ainda não se sabe sobre quem teria praticado o crime.

O instituto médico legal foi acionado para recolher os corpos e a Policia Civil irá investigar o caso.