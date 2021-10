Um festival de dança que aconteceu em um ginásio de esportes no município de Maruim, no último domingo, 10, virou um caso de repercussão nacional. Isso porque durante o evento, um grupo que participava da disputa, utilizou gestos e movimentos obscenos em sua coreografia, fazendo referência a atos sexuais.

Alguns cidadãos maruinenses ficaram insatisfeitos com a ocorrência, dado que crianças e idosos estavam presentes no local, e fizeram denúncias sobre o caso.

Durante o programa Alerta 99, da rádio Fan FM, na manhã desta quarta-feira, 13, o organizador do evento,Talisson, que trabalha na prefeitura local, pediu desculpas pelo ocorrido e afirmou que a ação caracterizou-se como um constrangimento, e foi devidamente penalizada.

“A gente promoveu um concurso, onde cada grupo se inscrevia, então a população e todo corpo de jurados foram pegos de surpresa por aquela ação, que a gente também repudia, e que foi punida imediatamente a equipe que fez aquele tipo de expressão. Realmente é vergonhoso, a gente pede desculpa a toda a população maruinense que viu aquela cena.

De acordo com Talisson, o evento não foi promovido pela Prefeitura de Maruim, como foi argumentado por alguns moradores do local, e que a equipe organizadora não tinha como ter o controle do conteúdo de cada grupo, pois cada equipe preparou-se separadamente para o evento. Ele afirma que o concurso acontecia em prol da arrecadação de alimentos e de trazer mais cultura para o local.

A prefeitura de Maruim também publicou uma nota pública em repúdio ao fato, na qual afirmou-se que o apoio ao concurso foi apenas com o espaço para a realização do evento e que discorda veementemente dos gestos obscenos, falas e atitudes implícitas e explícitas.

Com informações da Fan F1