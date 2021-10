A cidade de Itabaiana, será palco de evento empresarial neste domingo (24/10) chamado de “Super Inovação”, será um dia com ministrações de palestras com temas ligados a Liderança e Gestão Inovadora. (Imersão Empresarial Presencial)

Idealizado pelos Empreendedores Ítalo Marcel e Jâmisson Ferreira, e que contarão com a participação do Miguel Neto e Edson Passos.

Com o propósito de fazer com que os participantes escalem os resultados de sua empresa, através de implantação e insights dos conhecimentos dos palestrantes, e exercícios práticos onde Pessoas x Processos = Resultados Extraordinários.

Os participantes aprenderão no Super Inovação a desenvolver alta performance usando o que há de mais INOVADOR no ramo do Gestão empresarial, Marketing digital e desenvolvimento pessoal.

Serão 8 horas de imersão presencial, ministrados por:

Jâmissom Ferreira, Empreendedor, mentor, Treinador comportamental, Hipnólogo, coach e Leadership, and influence/Babson College/Boston/EUA

Ítalo Marcel, Empreendedor, mentor, Treinador empresarial, CEO de 5 empresas. Ex Oficial do exército brasileiro e Criador do Método Gestão Inovadora.

Convidados para esse evento

Miguel Neto, CEO do APP Quero Delivery

Edson Passos, CEO Ethos Incorporadora

Os participantes dessa edição aprenderão a fortalecer sua empresa para potencializar os quatro pilares como empresário e ter + MAIS DINHEIRO + MAIS TEMPO + MAIS ENERGIA + MAIS GESTÃO + MAIS CRESCIMENTO.

Confira abaixo os Tópicos que serão desenvolvidos no evento Super Inovação

DESENVOLVIMENTO PESSOAL:

Aprender a usar as suas emoções a seu favor.

Fortalecimento da autoestima.

Combate a autossabotagem.

Proporcionar a redução dos sintomas de traumas e vícios.

Melhora capacidade de entender ao outro e a si mesmo.

Aprender a perdoar ao outro e a si mesmo.

Realização de metas e objetivos.

Fortalecimento da capacidade de liderança.

Mais tranquilidade para a tomada de decisões.

Desenvolve autoconfiança e otimismo.

Maior flexibilidade e autocontrole.

Maior capacidade de realização.

Responsabilidade própria.

Dar e Receber (Doar-se para a empresa e saber receber – ser grato pelo que recebe).

Ressignificar erros/broncas como forma de crescimento e evolução – entender que se o líder erra, todos perdem e se um colaborador erra, todos perdem.

DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL:

GESTÃO DE PESSOAS:

O poder da Comunicação

Jornada do Cliente

Gerenciamento de Equipe

Liderança na Prática

Estudo Público Alvo

Modelo Persona

Jornada do Herói

Arquétipos

Mentalidade e DNA do Empresário

Cultura Empresarial

Treinamento de Equipe

GESTÃO DE PROCESSOS:

Hacking de crescimento

Marketing Digital para negócios

Branding

Linha Editorial

Gatilhos Mentais

Funil de Vendas

Tráfego Pago nas Redes Sociais

Régua de Relacionamento

Neurociência do consumidor

Fundamentos e Estratégias do Facebook e Instagram

Foco Experiência e Resultado no Cliente

Storytelling para vendas

Plano de Ação “os 3 Q’s”

Plano de Gestão “Clico dos Porquês”

Diferenciação

Quebra de Objeções

Mapa do Negócio

NPS “Medição de Satisfação do Cliente”

Ciclo da Gestão Financeira

Principais Indicadores Financeiros

Gestão Fornecedores

Planejamento Estratégico

Técnicas de Prova Social

Equação de Valor

Canvas Proposta de Valor

Aplicativos/Ferramentas de Gestão

A participação do evento inclui, Aprendizado e Networking com os palestrantes e participantes; Material de apoio completo personalizado, Coffee-Break, e Certificado de conclusão.

As inscrições podem ser feitas através do site www.superinovacao.com – outras informações através dos números (79) 99100-8992 e (79) 99992-0799.



O Evento será no dia 24 de outubro – Domingo das 08h ÀS 18h, no SEST SENAT ITABAIANA – SE (PRÓXIMO AO ASSAÍ ATACADISTA)