O jogador de futebol identificado como Fabio Almeida de Jesus, de 35 anos, foi preso em flagrante neste domingo (24), suspeito de importunar sexualmente algumas mulheres em um bar localizado na Praia de Aruana, Zona de Expansão de Aracaju. Entre as vítimas estava uma soldado no horário de folga. A informação foi confirmada pela Polícia Militar.

As informações policiais dão conta que, em determinado momento, o homem chegou a encostar as suas partes íntimas na perna da soldado, que reagiu à violência. Os seguranças do estabelecimento comercial chegaram a intervir na situação, quando o suspeito quebrou uma garrafa de cerveja e feriu o proprietário.

O homem foi preso em flagrante e conduzido ao Departamento de Atendimento aos Grupos Vulneráveis (DAGV), onde deve responder pelos crimes de importunação sexual e lesão corporal dolosa. Uma audiência de custódia acontece ainda nesta segunda-feira (25).

Informações do A8